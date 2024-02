Ho Wah Genting Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Sentiment und der Buzz um Hwgg Entertainment können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Hwgg Entertainment in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hwgg Entertainment-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Mit einem Wert von 0 wird Hwgg Entertainment als überverkauft eingestuft, was zu einem abweichenden "Gut"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Hwgg Entertainment.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hwgg Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +51,72 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1,89 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hwgg Entertainment beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.