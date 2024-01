Ho Bee Land Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Ho Bee Land-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,77 SGD lag, was einem Unterschied von -9,23 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,95 SGD entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,79 SGD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,12 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ho Bee Land-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Ho Bee Land ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert eine "Neutral"-Einschätzung für die Ho Bee Land-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Ho Bee Land-Aktie ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Ho Bee Land-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht als "Neutral" bewertet.