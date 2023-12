Hna-Caissa Travel Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Caissa Tosun Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,91 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Underperformance von -29,87 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 8,13 Prozent, wobei Caissa Tosun Development um 34,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Sektor führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Caissa Tosun Development zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 377,93 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Caissa Tosun Development bei 4,24 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,95 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,84 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Hingegen steht der GD50 derzeit bei 3,8 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.