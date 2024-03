Hna-Caissa Travel Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Caissa Tosun Development fiel in den letzten 12 Monaten um -38,55 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -13,5 Prozent, was zu einer Underperformance von -25,05 Prozent für Caissa Tosun Development führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -12,45 Prozent, was bedeutet, dass Caissa Tosun Development um 26,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caissa Tosun Development beträgt aktuell 377. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Caissa Tosun Development von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Caissa Tosun Development liegt aktuell bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".