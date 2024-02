Hna-Caissa Travel Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential plc":

Die Aktie von Caissa Tosun Development wird derzeit charttechnisch betrachtet und bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 3,89 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3,2 CNH liegt, was einem Unterschied von -17,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,67 CNH über dem aktuellen Schlusskurs, was einem Unterschied von -12,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Caissa Tosun Development-Aktie sowohl für den 200-Tage-Durchschnitt als auch für den 50-Tage-Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass die Meinungen in den Diskussionsforen und sozialen Medien in den letzten beiden Wochen eher neutral waren. Obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Caissa Tosun Development im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sowie der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche deutlich schlechter ab. Mit einer Rendite von -43,59 Prozent liegt die Aktie mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite mit -27,95 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 46,99 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Caissa Tosun Development-Aktie basierend auf dem RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.