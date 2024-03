Hmvod Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ermöglicht eine Prognose, ob überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen oder ob überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hmvod heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hmvod weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Hmvod zeigen sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Hmvod bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hmvod verläuft aktuell bei 1,04 HKD, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 0,85 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -18,27 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,89 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Hmvod erfolgt. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Hmvod.