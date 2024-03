Hmvod Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Hmvod-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag unter dem 200-Tage-Durchschnitt und dem 50-Tage-Durchschnitt lag. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hmvod-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt auch als "Neutral" bewertet.

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.