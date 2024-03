Hla Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie Hla derzeit um +5,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +14,02 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hla besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Stimmung, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Anleger-Stimmungsbarometers ergab, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dies führt dazu, dass Hla insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hla wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum negativ zugenommen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Hla in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,54 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +61,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um -13,85 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,53 Prozent hatte, liegt Hla um 55,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.