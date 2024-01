Hla Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hla-Aktie zeigt einen Wert von 59,18, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 55, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen und nur an wenigen Tagen dominierte die negative Kommunikation. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hla-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,16 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,54 CNH eine positive Abweichung von +5,31 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,07 Prozent) des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hla-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Hla-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,18 Prozent erzielt, was 42,18 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Hla-Aktie aktuell um 48,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.