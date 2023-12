Hla Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Hla hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 63,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 1,91 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hla in diesem Bereich eine Outperformance von +61,68 Prozent aufweist. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Hla mit einer Rendite von 7,14 Prozent im letzten Jahr um 56,45 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 75,68, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 35,82, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hla-Aktie der letzten 200 Handelstage um +6,96 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Hla langfristig eine starke Diskussionsintensität aufweist und daher das Rating "Gut" erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.