Hkt Trust Adr Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Dividendenrendite von Hkt & Hkt beträgt derzeit 9,28 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Durchschnitt von 6,41 Prozent liegt. Aufgrund dieser guten Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis aktuell 33,65 Punkte, was darauf hinweist, dass Hkt & Hkt weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 27,1, was darauf hindeutet, dass Hkt & Hkt überverkauft ist. Basierend auf diesen Werten erhält das Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hkt & Hkt derzeit bei 9,11 HKD, was +8,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,87 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" hat Hkt & Hkt im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,22 Prozent erzielt, was 12,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" bei 22,86 Prozent, und Hkt & Hkt liegt aktuell 20,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.