Hkt Trust Adr Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Derzeit zahlt Hkt & Hkt höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Mit 9,28 % im Vergleich zu 7,65 % beträgt der Unterschied 1,64 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hkt & Hkt eine Performance von 2,22 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -20,76 Prozent, da ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 22,99 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Performance von Hkt & Hkt jedoch um 11,55 Prozent höher als der Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Hkt & Hkt derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,2 HKD, während der Kurs der Aktie (9,32 HKD) um +1,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,32 HKD, was einer Abweichung von +12,02 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Hkt & Hkt durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Hkt & Hkt.