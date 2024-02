Hkbn-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Hkbn verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,52 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt einen Anstieg um 11,64 Prozent, was bedeutet, dass Hkbn im Branchenvergleich um -47,16 Prozent unterperformt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -19,79 Prozent im letzten Jahr, und Hkbn lag 15,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Hkbn ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Hkbn eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild "Neutral" eingestuft wird.

Hkbn schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste, mit einem Unterschied von 3,82 Prozentpunkten (11,4 % gegenüber 7,58 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Hkbn. Es gab hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, wobei an einem Tag keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden und an einem anderen Tag die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hkbn daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.