Hkbn Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Hkbn ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 63,93 Punkten, was bedeutet, dass die Hkbn-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 55,13 zeigt, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Hkbn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,55 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -47,01 Prozent. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Hkbn mit -13,17 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten wird Hkbn im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,42 im Vergleich zu 17,53 in der Branche, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hkbn bei 14,39 %, was einen Mehrertrag von 6,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund der höheren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".