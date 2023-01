Hivelocity übernimmt Heficed: Durch die Übernahme wird die weltweite Präsenz von Rechenzentren erweitert, was mit einem neuen Produktangebot einhergeht

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) -Hivelocity, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750596-1&h=1567454581&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750596-1%26h%3D2641167024%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hivelocity.net%252F%26a%3DHivelocity%252C%2BInc&a=Hivelocity%2C+Inc), das führende IaaS- und Bare-Metal-Cloud-Unternehmen, gab heute die Übernahme der im Vereinigten Königreich ansässigen Firma Heficed bekannt, einem etablierten Anbieter von Netzwerkinfrastrukturlösungen und Clouds.Im Rahmen dieser Transaktion werden Heficed, seine Kunden, ausgewählte Mitarbeiter und 9 Standorte mit Rechenzentren unter der Marke Hivelocity geführt.„Diese Übernahme stellt eine fantastische Chance für unsere alten und neuen Kunden dar", so Mike Archietto, CEO und Mitgründer von Hivelocity. „Durch die Kombination der beeindruckenden Liste von Standorten mit Rechenzentren und VPS-Hosting-Optionen von Heficed mit unserem eigenen weltweiten Netzwerk von Rechenzentren und Premium-Bare-Metal-Hosting werden unsere erstklassigen Infrastrukturlösungen jetzt noch mehr Nutzer erreichen."Steve Eschweiler, COO und Mitgründer von Hivelocity, ist derselben Meinung wie Mike und sagt ergänzend: „Heficed ist ein bedeutendes Unternehmen mit großartigen Mitarbeitern. Die Übernahme von Hivelocity stärkt unser Team und bringt uns unserem Ziel näher, die geodiversifizierteste Bare-Metal-Coud der Branche aufzubauen. Mit den neuen Rechenzentren in Brasilien, Südafrika und Nigeria können unsere Kunden nun unverzüglich Bare-Metal-Server auf 6 Kontinenten bereitstellen."Informationen zu HivelocityHivelocity wurde im Jahre 2002 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das seit 20 Jahren ein fester Bestandteil der dedizierten Server-Hosting-Branche ist. Mit mehr als 40 internationalen Standorten, die weltweit auf 29 Märkten auf 6 Kontinenten tätig sind, können mit Hilfe von Bare-Metal-Cloud-Lösungen von Hivelocity 80 % der Internetnutzer weltweit in weniger als 25 Millisekunden erreicht werden.Weitere Informationen zu Hivelocity finden Sie unter https://www.hivelocity.net (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750596-1&h=536557614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750596-1%26h%3D1694006352%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hivelocity.net%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hivelocity.net&a=https%3A%2F%2Fwww.hivelocity.net).Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1979087/Hivelocity_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750596-1&h=1130484353&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750596-1%26h%3D880290411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1979087%252FHivelocity_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1979087%252FHivelocity_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1979087%2FHivelocity_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hivelocity-ubernimmt-heficed-durch-die-ubernahme-wird-die-weltweite-prasenz-von-rechenzentren-erweitert-was-mit-einem-neuen-produktangebot-einhergeht-301715986.htmlPressekontakt:Ashleigh Becker,press@hivelocity.net,888-869-4678,Hivelocity.netOriginal-Content von: Hivelocity, übermittelt durch news aktuell