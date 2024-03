Hive Blockchain Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktie von Hive Digital bietet derzeit keine Dividende und weist eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag von 28,76 Prozentpunkten führt. Dies resultiert in einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lässt sich der Aktienkurs auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewerten. Die Analyse von Hive Digital auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Hive Digital diskutiert, was die Einstufung der Aktie als "Gut" bestätigt.

Die technische Analyse der Hive Digital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,04 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,15 CAD weicht somit um -17,66 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,7 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über Hive Digital. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hive Digital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".