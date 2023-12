Hive Blockchain Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Derzeit schüttet Hive Digital niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 17,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,91 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hive Digital führt bei einem Niveau von 56,61 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,67 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hive Digital von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer unterschiedlichen Einschätzung führt. Zusammengefasst erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 2,57 und liegt mit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 38. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Hive Digital auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.