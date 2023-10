Hive Blockchain Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Gemäß der technischen Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Hive Digital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,75 CAD. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 4,69 CAD (-1,26 Prozent Unterschied), daher wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,49 CAD liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hive Digital-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hive Digital derzeit 0. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt dies 14,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Gemäß der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hive Digital bei 2,57, was deutlich unter dem Branchenmittel von 42,79 liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um 94 Prozent. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern zu Hive Digital ist derzeit positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über das Unternehmen verzeichnet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Themen größtenteils positiv. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.