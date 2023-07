Hitzewelle im Süden der USA - rund 93 Millionen Menschen betroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Süden der USA ächzt unter extremer Hitze. Für mindestens 93 Millionen Menschen im Land gelte eine Warnung vor übermäßiger Hitze, teilte der US-Wetterdienst am Freitag mit. "Dies ist das Ergebnis eines Hochdruckrückens über dem Südwesten der USA, der sich im Laufe des Wochenendes verstärken wird", hieß es. Rekordtemperaturen seien zu erwarten.

In einigen Regionen im Süden der US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona wurden für das Wochenende bis zu knapp 49 Grad vorhergesagt. Weiter östlich in Texas, Louisiana oder Mississippi müsse mit schwüler Hitze von bis zu 46 Grad gerechnet werden. Auch die morgendlichen Tiefstwerte dürften "außergewöhnlich" warm sein, so der Wetterdienst. Gleichzeitig sagten die Meteorologen heftigen Regen für den Nordosten des Landes voraus. Im Bundesstaat Vermont gab es Anfang der Woche bereits Überschwemmungen./nau/DP/ngu