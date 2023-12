HitiQ Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Hitiq-Aktie wird basierend auf der technischen Analyse und dem Relative Strength Index als neutral bewertet. Gemäß der Analyse der letzten 200 Handelstage beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses 0,02 AUD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,021 AUD erzielt, was einem Unterschied von +5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt einen ähnlichen Wert von 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Hitiq-Aktie einen neutralen Titel an. Der RSI7 liegt bei 25, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 47,06 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hitiq.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst.

Insgesamt erhält die Hitiq-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz.