HitiQ Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung. Bei Hitiq betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass Hitiq derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Hitiq weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Hitiq in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Hitiq können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und entspricht einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hitiq in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf Hitiq diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Hitiq derzeit bei 0,02 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,019 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -5 Prozent zum GD200 bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei -5 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".