Hitech Australia Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Hitech Australia bei 88,24, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Hitech Australia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen lassen keine eindeutig positive oder negative Tendenz erkennen, weshalb der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hitech Australia aktuell bei 2 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,07 AUD, was einem Abstand von +3,5 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 2,2 AUD zeigt sich eine Differenz von -5,91 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Eine weitere wichtige Einschätzung ergibt sich aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei zeigt sich bei Hitech Australia eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".