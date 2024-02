Hitachi Construction MachineryADR Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Bei Hitachi Construction Machinery beträgt die Dividende 3,46%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,77%) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Der Unterschied beträgt 0,69 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hitachi Construction Machinery beträgt 51,84 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hitachi Construction Machinery 5,96% über dem GD200 (3964,64 JPY) liegt, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 3902,74 JPY, was einem Abstand von +7,64% entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmung. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" eingestuft, aber die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Hitachi Construction Machinery in Bezug auf Dividende und technische Analyse als "Neutral" und in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.