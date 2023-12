Hitachi Construction MachineryADR Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Hitachi Construction Machinery neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hitachi Construction Machinery-Aktie ergibt sich ein Wert von 75,27 für den RSI7 und 61,22 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Dividende liegt Hitachi Construction Machinery mit einer Ausschüttung von 3,7 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,92 % für Maschinenunternehmen. Die Differenz von 0,77 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, abgesehen von einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Insgesamt tendierten die Anleger jedoch in den letzten Tagen vermehrt zu negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Hitachi Construction Machinery. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hitachi Construction Machinery weist hier einen Wert von 9,53 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 22,69 für Maschinenunternehmen. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.