Hitachi Aktie: Das sollte jeder wissen!

Hitachi schüttet eine Dividendenrendite von 1,41 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikgeräte- und Komponentenbranche von 2,7 % 1,29 Prozentpunkte weniger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hitachi. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Beitragsintensität zeigt, dass über Hitachi weniger diskutiert wurde als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Hitachi als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,98 liegt 45 Prozent unter dem Branchen-KGV von 27,21. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hitachi eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält Hitachi eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hitachi von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.