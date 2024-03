Hitachi Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Der Aktienkurs von Hitachi hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 91,79 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 38,35 Prozent verzeichnet, liegt Hitachi mit 53,44 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hitachi-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10057,91 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 13685 JPY liegt, was einer Abweichung von +36,06 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12060,1 JPY) liegt mit einer Abweichung von +13,47 Prozent über dem letzten Schlusskurs (13685 JPY), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hitachi-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Hitachi mit einer Ausschüttung von 1,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,69 % für Elektronische Geräte und Komponenten niedriger ab, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 14,98 ist Hitachi deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 27,33, was einer Unterbewertung von 45 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.