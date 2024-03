Hitachi Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Die Aktie von Hitachi zeigt sich laut der technischen Analyse derzeit in guter Verfassung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10086,04 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13780 JPY liegt, was einer Überperformance von +36,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12122,8 JPY zeigt eine positive Abweichung von +13,67 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich Hitachi ebenfalls stark. In den letzten 12 Monaten konnte das Unternehmen eine Performance von 104,97 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt nur um 39,08 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +65,88 Prozent für Hitachi. Auch im Vergleich zum Sektor "Industrie" liegt Hitachi mit einer Rendite von 74,2 Prozent über dem Durchschnitt von 30,77 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Auch die Stimmung der Anleger bezüglich Hitachi ist positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen eine eher negative Bewertung ("Schlecht"). Insgesamt wird die Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

Einzig bei der Dividendenrendite zeigt sich Hitachi schwächer. Mit einer Rendite von 1,41 % liegt das Unternehmen 1,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Insgesamt kann Hitachi also trotz einiger Schwächen in Bezug auf die Dividendenrendite mit guten bis sehr guten Bewertungen in den Bereichen technische Analyse, Branchenvergleich und Anlegerstimmung überzeugen.