Hitachi Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Hitachi-Aktie übertrifft den Branchendurchschnitt

Hitachi hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 91,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +57,21 Prozent darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Hitachi mit 63,25 Prozent über dem Durchschnitt von 28,55 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hitachi-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +31,72 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +14,42 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hitachi im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine niedrigere Dividendenrendite von 1,41 % aus, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zur Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt übertrifft die Hitachi-Aktie also den Branchendurchschnitt, zeigt aber auch Bereiche, in denen Verbesserungspotenzial besteht.