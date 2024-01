Hitachi Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Hitachi-Aktie übertrifft Branchenkonkurrenten um 19,48 Prozent

Die Hitachi-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 31,02 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,48 Prozent im Branchenvergleich für Hitachi. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Hitachi mit einer Rendite von 26,61 Prozent im letzten Jahr um 23,89 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Hitachi-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Außerdem zeigt sich die Hitachi-Aktie fundamental unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 13,74 liegt und somit um 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 23. Daher erhält Hitachi auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hitachi mit 1,65 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 2,04 Prozent für diese Aktie. Die Dividendenpolitik wird daher von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hitachi mit 11045 JPY ein "Gut"-Signal aufweist, da er mit +22,87 Prozent Abstand vom GD200 (8988,99 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10021 JPY auf, was einem Abstand von +10,22 Prozent entspricht. Unter dem Strich wird der Kurs der Hitachi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

