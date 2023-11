Hitachi Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Der Aktienkurs von Hitachi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 23,91 Prozent über dem Durchschnitt von 22,1 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 26,16 Prozent, wobei Hitachi aktuell 19,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hitachi keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Hitachi mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,71 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, der bei 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien mit einem "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Hitachi-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 8556,21 JPY angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 10005 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,93 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (9524,5 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,04 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hitachi-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.