Hitachi Aktie - Einfach unglaublich!

Hitachi blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Erfolgskurs und hat seinen Umsatz um 17,6% auf 10,3 Bio Yen gesteigert. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 16,3% auf 584 Mrd Yen. Im 1. Quartal konnte Hitachi problemlos an diese Erfolge in der operativen Geschäftsentwicklung anknüpfen. Viele rechnen fest damit, dass auch 2022 ein Rekordjahr werden wird. Was bei Hitachi überzeugt, ist…