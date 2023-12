HitachiADR Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf die Hitachi-Aktie wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 71,01 Punkten festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und die Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Basis ebenfalls auf "Schlecht" festgelegt wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Hitachi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,02 Prozent erzielt, was 23,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich für "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie sogar 19,23 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Hitachi mit 1,65 Prozent 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Elektronische Geräte und Komponenten", was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment macht und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 13,71 einen Abstand von 40 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was die Aktie als "günstig" einstuft und eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.