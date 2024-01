HitachiADR Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Hitachi-Aktie wird derzeit hinsichtlich der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 8928,76 JPY, was einem Abstand von +14,74 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 10245 JPY entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9901,32 JPY, was einer Differenz von +3,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind, was eine insgesamt positive Bewertung auslöst. Jedoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hitachi-Aktie derzeit bei 13,74 liegt, was 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Hitachi eine Dividendenrendite von 1,65 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Gesamtbewertung auf Basis der verschiedenen Analysen ergibt somit eine positive Einschätzung der Hitachi-Aktie.

