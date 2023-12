HitachiADR Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Hitachi auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Hitachi diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (3 "Gut", 2 "Schlecht"). Auf Basis der Handelssignale ergibt sich auch hier eine "Gut" Bewertung. Somit wird Hitachi hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hitachi bei 13,71, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Hitachi-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs (9913 JPY) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (8730,2 JPY) liegt, was einer Überperformance von +13,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+3,11 Prozent). Insgesamt wird die Hitachi-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Hitachi in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 26,5 Prozent gestiegen sind, was einer Outperformance von +19,51 Prozent für Hitachi bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte Hitachi eine Überperformance von 23,91 Prozent erzielen. Aufgrund dieser Überperformance wird die Hitachi-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.