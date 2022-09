Der iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU) brach am Freitag um 5,3 % ein, nachdem sich die Anleger von den aggressiven Steuersenkungen der neuen britischen Regierung unbeeindruckt zeigten. Was ist passiert? Am Freitag kündigte die neue britische Premierministerin Liz Truss ein kühnes neues Konjunkturprogramm an, das Steuersenkungen und Investitionsanreize beinhaltet. Die britische Regierung will eine geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer zurücknehmen,… Hier weiterlesen