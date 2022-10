Historie im Blick: Wann schafft die Allianz-Aktie 10 % Dividendenrendite?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) steht im Moment nicht wirklich kurz vor 10 % Dividendenrendite. Trotzdem ist der momentane Wert mit rund 6,6 % vergleichsweise hoch. Der DAX-Versicherer sah zuletzt einen Abverkauf aufgrund der konjunkturellen Entwicklung, individueller Probleme und unter anderem Abschreibungen im Russland-Geschäft. Sowie auch angesichts der jüngsten Naturkatastrophen.

Allerdings steht die Frage durchaus im Raum, wann die Allianz-Aktie es theoretisch bis auf 10 % Dividendenrendite schaffen könnte. Zumindest gemessen am derzeit günstigen initialen Einstandskurs von 163,90 Euro und der daraus bereits resultierend hohen Dividendenrendite.

Blicken wir auf das Dividendenwachstum der vergangenen zehn Jahre und rechnen einmal ein bisschen herum. Vermutlich ist das nicht der echte Indikator für das zukünftige Ausschüttungswachstum. Aber es kann trotzdem hilfreich sein.

Allianz-Aktie: 10 % Dividendenrendite …?!

Wenn wir in die Historie der Dividende der Allianz-Aktie schauen, so erkennen wir wirklich ein herausragendes Wachstum in den vergangenen zehn Jahren. Die Ausschüttungssumme je Aktie kletterte von 4,50 Euro je Aktie bis auf 10,80 Euro. Das heißt, es hat pro Jahr im Durchschnitt sogar mehr als 9 % gegeben. Eine herausragende Entwicklung.

Geben wir die Bedingungen in einen Sparplanrechner ein mit initial 6,6 % Dividendenrendite, so lautet die Antwort: 4,8 Jahre. Das heißt, dass der DAX-Versicherer, wenn er theoretisch so weiter die eigene Dividende erhöht, in ca. fünf Jahren auf 10 % Ausschüttungsrendite kommen kann. Das wäre wirklich wahnsinnig und würde für Investoren ein starkes, passives Einkommen in den Raum stellen.

Vielleicht sind die kommenden fünf Jahre bei der Allianz-Aktie und der Dividende nicht ganz so repräsentativ wie die letzten zehn. Das Management sprach zuletzt jedenfalls von Zuwächsen im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr bis einschließlich 2024. Ich denke, es macht mehr Sinn, das als Referenz für ein zukünftiges Dividendenwachstum zu verwenden.

Aber auch mit weiteren 5 % Dividendenwachstum pro Jahr könnte die Allianz-Aktie in einem Zeitraum von rein rechnerisch 8,5 Jahren und effektiv somit 9 Jahren auf 10 % Dividendenrendite kommen. Entscheidend dürfte dafür sein, dass der DAX-Versicherer seine kleinen Baustellen löst und dafür volle Konzentration auf das intakte operative Geschäft und moderate Zuwächse legt.

Gar nicht abwegig!

Das, was ich bei diesem Gedankenspiel so bemerkenswert finde, ist: Die Allianz-Aktie und 10 % Dividendenrendite wirken gar nicht abwegig. Der DAX-Versicherer kann das selbst mit moderateren Zuwächsen schaffen. Natürlich liegt das eben auch daran, dass die initiale Bewertungslage so gering ist und die Ausschüttungsrendite, die wir jetzt erkaufen können, vergleichsweise hoch.

Foolishe Investoren sollten natürlich ihre eigenen Berechnungen anstellen und vor allem überlegen, ob solch ein Wachstum auch operativ möglich ist. Die vergangenen zehn Jahre sind jedenfalls ein starker Zeitraum für den DAX-Versicherer gewesen. Womöglich jedoch so stark, dass ein direkter Vergleich nicht unbedingt zielführend erscheint.

