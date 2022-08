Hisense stellt maßgeschneiderte Produkte für den FIFA World Cup 2022™ vor und setzt damit einen außergewöhnlichen Standard für Premium-Lifestyle-Erlebnisse

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, präsentierte seinen ersten Live-Stream im Rahmen des Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ Global Launch von Hisense. Auf der Veranstaltung stellte Hisense seine neuesten Produkte vor, darunter den Hisense U7H TV, den Hisense L9H Laser TV und Haushaltsgeräte. Bei der Präsentation wurden die erstklassige Technologie und die innovativen Durchbrüche von Hisense vorgestellt, die die Werte und das Engagement des Unternehmens für den Einsatz von Technologie zur Schaffung eines besseren und hochwertigeren Lebens für die Verbraucher weltweit deutlich machten.„In den letzten 53 Jahren hat sich Hisense zu einem international führenden Technologieunternehmen entwickelt." Bei der Eröffnung äußerte sich Candy Pang, stellvertretende Geschäftsführerin der Abteilung für Markenmanagement der Hisense-Gruppe: „Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ist es für uns eine große Ehre, den Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ Global Launch von Hisense zu veranstalten, um mit der Welt die fabelhaften FIFA-Momente zu feiern."Hochwertige und exquisite Technik: Maßgeschneidert für die ultimative LebenserfahrungHisense U7H – Verbessern Sie das perfekte SpielerlebnisIn den letzten Jahren haben sich die Verbraucher den besten Fernsehern zugewandt, und der U7H von Hisense verfügt über eine erstklassige technologische Ausstattung, die den Anforderungen der Verbraucher genau entspricht. Durch plastische Präsentationen wurden die Premium-Funktionen des Hisense U7H vorgestellt, damit die Verbraucher die Vorteile aller intelligenten Funktionen besser verstehen. Die Sportmodus-Funktion ist eine Funktion zur ultimativen Optimierung. Wann immer der Zuschauer Sportszenen sieht, aktiviert der Hisense U7H automatisch den Sportmodus, der die Details und die Laufruhe verbessert und Fußballfans ein exquisites FIFA World Cup™-Zuschauererlebnis bietet.Hisense L9H TriChroma Laser TV – Das beste TV-ErlebnisNach vielen Jahren der Entwicklung wurde der Hisense Laser TV zum „König der Ultrakurzdistanz-Projektoren" gekrönt und mit dem „Best-in-Class" und „Editor's-Choice Award" ausgezeichnet. Der L9H bietet ein hervorragendes Erlebnis für Verbraucher, die einen erstklassigen Großbildfernseher mit makelloser Leistung suchen. Während der Veranstaltung nahm Hisense das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise, um die Technologie des L9H vollständig zu visualisieren. Der L9H ist ein Fernseher mit ultragroßem Bildschirm, makelloser Bildqualität und umweltfreundlicherem Laser. Alle Technologien, die im L9H zum Einsatz kommen, sorgen für exzellente Helligkeit, Kontrast, Farbe und Detailtreue für eine ultra-lebendige Bildqualität, die den Verbrauchern weltweit ein atemberaubendes Fernseherlebnis bietet.Hausgeräte, die komplette ProduktkategorieNeben den TV-Produkten stellte Hisense auch seine Haushaltsgeräte vor, um das Lebensgefühl der Verbraucher zu verbessern. Von Backöfen bis zu Geschirrspülern, von intelligenten Klimaanlagen bis zu Waschmaschinen - alle neuesten Produkte von Hisense sind im „Hisense House" versammelt, um den Verbrauchern eine perfekte Lifestyle-Atmosphäre zu bieten, die das Konzept des intelligenten Lebens nutzt.Mit dem Customized Products for the FIFA World Cup Qatar 2022™ Global Launch von Hisense definiert Hisense Premium-Technologie mit bahnbrechender Innovation neu und hebt die Lebenserfahrung der Verbraucher einmal mehr auf die nächste Stufe. Ende dieses Jahres wird Hisense als offizieller Sponsor des FIFA World Cup Qatar 2022™ durch die Hisense-Technologie ein perfektes Spielerlebnis für globale Verbraucher bieten.Video – https://www.youtube.com/watch?v=xxdS54okemUVideo – https://www.youtube.com/watch?v=br4Yedb9dn4Video – https://www.youtube.com/watch?v=iKTTHYRvNxkPressekontakt:Dongxian Chen,86-13922322347,caroline.chen@ogilvy.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell