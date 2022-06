Hisense lobt Fußballspielerinnen mit der #RememberTheName-Kampagne und setzt sich für die Verbesserung des Turniererlebnisses ein

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Im vergangenen Jahr wurde die Aufmerksamkeit vieler Fußballfans weltweit auf den Frauenfußball gelenkt. Als stolzer Partner der UEFA Women's EURO 2022™ möchte Hisense zum substanziellen Wachstum und zur Professionalisierung des Frauenfußballs beitragen, Spielerinnen und Fans, die sich für den Sport begeistern, inspirieren und unterstützen und den Leistungen von Sportlerinnen mehr Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit verschaffen.Durch die Partnerschaft mit dem Turnier und kontinuierliche Investitionen in den lokalen Markt hat Hisense starke Beziehungen zu europäischen Verbrauchern aufgebaut. Beginnend mit dem 10-tägigen Countdown zur UEFA Women's EURO 2022™ startet Hisense Inspirationskampagnen, um mehr Fußballerinnen die Anerkennung zu verschaffen, die sie verdienen, und gleichzeitig eine tiefere emotionale Verbindung zu den europäischen Verbrauchern herzustellen.Interaktive und WohltätigkeitskampagneAls globaler Partner der UEFA Women's EURO 2022™ und internationales Unternehmen hat Hisense von Juni bis August die #RememberTheName-Kampagne sowohl online als auch offline gestartet, um all die unglaublichen Momente von Frauen zu stärken und zu feiern und es Fans weltweit zu ermöglichen, alle Fußballspielerinnen und fußballbegeisterten Frauen weiter zu ermutigen und zu unterstützen.Während des Turniers werden Hisense und die UEFA „Hisense Vision" veröffentlichen, eine Reihe von digitalen Clips auf Social Media Seiten. Diese Clips zeigen jedem Fußballfan die schönsten Momente, die Frauenfußballerinnen an jedem Spieltag schaffen.Um das Engagement der Fans bei den Spielen zu steigern, können die Teilnehmer an den Kampagnen Spieltickets, offizielle Spielbälle für das Turnier und andere Preise gewinnen.Abgesehen davon versammelt der Endmarkt von Hisense auch ein breiteres Spektrum sozialer Kräfte, um den Frauensport durch Spenden für das Gemeinwohl zu stärken. In Großbritannien können Verbraucher Cashback-Prämien in Höhe von 30 bis 500 Pfund erhalten, wenn sie zwischen dem 1. Juni und dem 26. Juli Hisense-Produkte online oder in Geschäften kaufen. Hisense ermutigt seine Kunden, einen individuellen Cashback-Betrag an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, die das Wachstum des Frauensports unterstützt, „Women in Sport", um einen wertvollen Beitrag für fußballbegeisterte Frauen zu leisten und ein besseres Sportumfeld für alle zu schaffen.Produkt- und Managementlokalisierung in EuropaHisense ist bestrebt, die Bedürfnisse der lokalen Verbraucher durch Marketingkampagnen und Lokalisierungsmanagement zu erfüllen. Um den Anforderungen der verschiedenen Märkte gerecht zu werden, hat Hisense umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und seine Produkte an die lokalen Bedürfnisse angepasst.Hisense-Kühlschränke haben sich im vergangenen Jahr in Europa gut entwickelt. Diese bemerkenswerten Ergebnisse sind darauf zurückzuführen, dass Hisense weiß, dass die lokalen Produkte im Winter aufgrund des Klimas knapp sind; daher würde die Nachfrage nach Kühl- und Gefriergeräten steigen. So entwarf Hisense für die europäischen Verbraucher Kühlschränke mit halb und halb Fassungsvermögen, was den Absatz von Kühlschränken in die Höhe trieb.Für Hisense sind die emotionale Bindung an die lokalen Verbraucher und das Angebot hochwertiger Produkte der Schlüssel zum Erfolg. Hisense wird sich mit der UEFA Women's EURO 2022™ zusammentun, um den Fans großartige Frauenfußballspiele zu bieten und die Welt durch Spitzentechnologie und bessere Produkte zu beeindrucken.Video - https://www.youtube.com/watch?v=gqdSuWg0c3wFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1846966/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1846967/image_2.jpgPressekontakt:Dongxian Chen,+86-13922322347,caroline.chen@ogilvy.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell