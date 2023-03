Hisense erhält die ETSI EN 303 645 Zertifizierung von TÜV Rheinland für seine Smart-Kühlschränke und -Waschmaschinen.

Qingdao, China, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Sie sind die weltweit ersten ihrer Kategorie, welche die ETSI EN 303 645 Zertifizierung erhalten haben, die von TÜV Rheinland erteilt wird.TÜV Rheinland Großchina hat die ETSI EN 303 645 IoT-Produkt-Cybersicherheits- und Datenschutz-Standardzertifizierung für die Smart-Kühlschränke und -Waschmaschinen von Hisense erteilt. Hisense ist die weltweit erste Kühl- und Waschmaschinenmarke, die mit der ETSI EN 303 645 Zertifizierung ausgezeichnet wurde, die von TÜV Rheinland für diese Kategorie ausgestellt wird.Dr. Chen Weikang, Vizepräsident von Business Stream Industrial Services & Cybersecurity bei TÜV Rheinland Großchina und leitender Ingenieur, sagte: „TÜV Rheinland und Hisense arbeiten seit 2017 auf dem Gebiet der Cybersicherheit und des Datenschutzes zusammen. Die heutige Ausstellung des Zertifikats ist ein weiterer Meilenstein in unserer Zusammenarbeit. Es bezeugt nicht nur die Ausweitung unserer Zusammenarbeit von Smart-Fernseher auf Smart-Haushaltsgeräte, sondern unterstreicht auch der Schwerpunkt von Hisense bezüglich des Datenschutzes und seine unermüdlichen Bemühungen im Bereich der Cybersicherheit."In dieser Zertifizierung bewertete und testete der TÜV Rheinland die Smart-Kühlschranke und -Waschmaschinen von Hisense gemäß den in ETSI TS 103 701 definierten Testfällen, die eine Konformitätsbewertungsmethode für IoT-Verbrauchergeräte im Rahmen der ETSI EN 303 645 Zertifizierung bieten.Hisense und TÜV Rheinland werden weiterhin im Bereich der Cybersicherheit zusammenarbeiten, um Hisense dabei zu unterstützen, höhere Qualitätsstandards zu verfolgen und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu verbessern.Informationen zu HisenseHisense hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China. In den vergangenen 54 Jahren hat sich Hisense stets an die Grundwerte „Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" sowie an die Entwicklungsstrategie „Solide technologische Grundlage und stabiler Betrieb" gehalten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Multimedia, Haushaltsgeräte, intelligente Informationstechnologie und moderne Dienstleistungen tätig. Durch die rasante Entwicklung in den letzten Jahren hat sich das Geschäft von Hisense auf mehr als 160 Länder und Regionen ausgeweitet. Smart-TV, das Kernstück des B2C-Geschäfts von Hisense, war schon immer ein Vorreiter der globalen Branche. Neben dem B2C-Bereich ist Hisense auch weltweit führend in B2B-Branchen, einschließlich intelligenter Transport, Präzisionsmedizin und optische Kommunikation.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011628/image_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2011627/image_2.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-erhalt-die-etsi-en-303-645-zertifizierung-von-tuv-rheinland-fur-seine-smart-kuhlschranke-und--waschmaschinen-301759510.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell