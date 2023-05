Hisense bringt neue TV-Produkte im Nahen Osten auf den Markt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Die brandneuen U8- und ULED-X-TVs sind jetzt in der Region erhältlichHisense, die Marke für Unterhaltungselektronik, gab gestern die Einführung seiner brandneuen TV-Produkte ULED X und Hero U8 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt.Im Jahr 2022 war Hisense TV die Nummer 2 bei den weltweiten TV-Lieferungen und gewann im selben Jahr den „Dubai Quality Global Award" für die Einführung einer Reihe hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, die speziell auf den lokalen Markt in Dubai ausgerichtet sind.Der erstmals auf der diesjährigen CES vorgestellte ULED X mit 110 Zoll von Hisense wurde mit dem CES 2023 Innovation Award für seine fortschrittlichen optischen Systeme, seine außergewöhnliche Bildverarbeitung und seine branchenführenden Display-Technologien ausgezeichnet. Er hat den Standard für die Bildqualität von High-End-LCD-Fernsehern neu definiert, indem er Helligkeit, Kontrast und Bildschirmbild auf ein völlig neues Niveau gehoben hat.Das Engagement von Hisense, in technologische Forschung und Entwicklung zu investieren, wird durch den Betrieb von 23 globalen Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit untermauert. Und wenn es darum geht, hochwertige technologische Geräte bereitzustellen, ist die Beschäftigung und Bindung der besten lokalen Talente, die die gesamte Organisation verbessern, ebenfalls von größter Bedeutung. Seit vielen Jahren investiert das Unternehmen kontinuierlich in lokale Führungskräfte, Experten in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Lieferketten und vielen anderen Bereichen, um ein hochgradig lokalisiertes, professionelles Betriebsteam aufzubauen.Anlässlich der Produkteinführung in Dubai sagte Jerry Liu, Vizepräsident von Hisense International, Folgendes: „Unser Unternehmen in Dubai hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Hisense in Übersee entwickelt. Von 2018 bis 2022 stieg die Markenbekanntheit von Hisense auf dem VAE-Markt von 48 % auf 73 %, was einem Wachstum von 25 Prozentpunkten entspricht. Auch der Markenwert stieg von 57 auf 145, was einem Zuwachs von über 154 % entspricht. Der Einfluss der Marke Hisense hat sich von Jahr zu Jahr vergrößert, so dass er allmählich zu einem wichtigen Marktplatz für die Marken von Hisense in Übersee geworden ist und ihr Verbreitungsgebiet erheblich erweitert hat. Die Hauptaufgabe von Hisense ist es, wissenschaftliche und technologische Innovationen zu verfolgen, die Führung in der fortschrittlichen Fertigung mit Intelligenz als Kernstück zu übernehmen und Millionen von Familien mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen glücklich zu machen".Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart-TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074871/Hisense_launches_ULEDX_to_UAE_Market.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2074872/Hisense_shows_its_latest_display_products_to_the_consumers.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bringt-neue-tv-produkte-im-nahen-osten-auf-den-markt-301822583.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell