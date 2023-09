Hisense bringt Kunden eine Hisense bietet Verbrauchern ein szenarienorientiertes Heimkino-Erlebnis

Qindao, China (ots/PRNewswire) -QINDAO, China, 13. September 2023 /PRNewswire/-- Hisense, der globale Konzern für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellte auf der weltweit größten Messe IFA 2023 sein Konzept von szenarienorientierten und benutzerfokussierten Produktinnovationen vor und zeigte sein neuestes Laser TV-Sortiment, um Verbrauchern auf der ganzen Welt ein Heimkinoerlebnis der nächsten Generation zu bieten.Flagship-Gerät: TriChroma Laser TV L9HDas Flagship-Gerät Hisense L9H Laser-TV verfügt über einen riesigen 100 oder 120 Zoll großen Bildschirm. Mit Dolby Vision und Dolby Amos wird der Fernseher ein immersives visuelles und akustisches Erlebnis in das Wohnzimmer bringen und die Heimunterhaltung auf ein neues Niveau heben. Er bietet 107 % der BT.2020-Farbspezifikationen und übertrifft damit sogar den für HDR erforderlichen Farbraum. Die Laserlichtquelle ermöglicht eine mehr als realistische Bildwiedergabe, und das augenfreundliche Design macht den Filmabend im Wohnzimmer zum reinsten Vergnügen. Anfang dieses Monats wurde der L9H Laser TV auf der CEDIA EXPO 2023 als Best of Show Winner ausgezeichnet.Laser Cinema PL1HAufgrund des zunehmenden Fokus auf Vielseitigkeit und der steigenden Vielfalt des Heimkinoerlebnis bietet der PL1H Laser Cinema unterschiedliche Bildgrößen von 80 bis 120 Zoll, sodass die Kunden die Möglichkeit haben, ihren bevorzugten Bildschirm auszuwählen. Mit 4 K Auflösung, Dolby Vision, HDR10, 2200 Lumen Helligkeit und einem ALR-Bildschirm sorgt er für ein helles, lebendiges und farbenfrohes Erlebnis und stellt eine Welt voller unglaublicher Farbe, Tiefe und Details dar. Mit dieser Unterhaltungslösung lässt sich jedes Zimmer in ein Kino verwandeln.Mini Projector C1Der Hisense Laser Mini Projektor öffnet das Tor zu tragbarem, intelligentem und flexiblem Heimkino, das den Kunden jederzeit und überall in eine Welt der visuellen Schönheit einlädt. Mit einem Display von 65 bis 300 Zoll und der weltweit ersten Dolby Vision-Zertifizierung für winzige Projektoren bietet das Modell C1, das die Spitze in diesem Segment repräsentiert, ein visuelles Fest. Das einzigartige integrierte Lautsprechersystem von JBL bietet erstklassige Klangqualität, um das Sounderlebnis zu verbessern.Hisense möchte die beste Auswahl an Großbildfernseherlebnissen für Privatanwender anbieten. Basierend auf der revolutionären Technologie von Laser-TVs, angeführt vom Hisense 8K-Laser-TV und einem umfassenden Layout von Display-Technologie und Smart Home-Geräten, verfolgt Hisense jetzt einen szenarienorientierten Ansatz für jedes seiner Produkte, die die Bedürfnisse der Verbraucher nach intelligenteren und benutzerfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen erfüllen und die beste Display-Lösung und ein unglaubliches Seherlebnis liefern sollen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2208229/20230912105420.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2208230/20230912105433.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2208231/20230912162119.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bringt-kunden-eine-hisense-bietet-verbrauchern-ein-szenarienorientiertes-heimkino-erlebnis-301925533.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell