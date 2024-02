Hisense bleibt weltweit die Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen 2023

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Einzige Top-5-TV-Marke der Welt mit anhaltendem Wachstum in den letzten 6 JahrenSchnelles Wachstum in Nordamerika und EuropaDas weltweit tätige Haushaltsgeräteunternehmen Hisense konnte seine Position als Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen 2023 halten und erreichte laut dem „2023 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands" des führenden Marktforschungsinstituts AVC Revo 2023 ein Liefervolumen von 25,9 Millionen Stück auf den globalen Märkten. Hisense ist die einzige Marke, die in den letzten sechs Jahren unter den Top 5 TV-Marken der Welt weiter gewachsen ist.Hisense baut derzeit seine Globalisierungsstrategie aus und optimiert seine globale Präsenz durch den Betrieb von 34 Industrieparks, 25 F&E-Zentren und 66 Unternehmen in Übersee. Im vergangenen Jahr stiegen die Lieferungen von Hisense nach Übersee um 12,2 % und verzeichneten eine Beschleunigung der Lieferungen in die nordamerikanischen und europäischen Märkte, die ein „zweistelliges" Wachstum erreichten.Anfang Januar nahm Hisense mit seinen führenden Technologieprodukten an der CES 2024 teil, darunter ULED X TV und Laser TVs. Das Unternehmen erhielt über 30 Auszeichnungen für hervorragende Innovation und Leistung seiner Produkte.2024 ist das Jahr des Sports, und als offizieller Sponsor der EURO 2024 wird die Marke weitere hochmoderne TV-Produkte auf den Markt bringen, um den Verbrauchern packende Spiel- und Seherlebnisse zu bieten, und wird versuchen, die Verbindung zwischen den Turnieren und den Fußballfans durch ihre innovative Sportmarktstrategie zu vertiefen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist heute in mehr als 160 Ländern vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2331979/Hisense_ULED.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bleibt-weltweit-die-nummer-2-bei-den-tv-auslieferungen-2023-302051087.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell