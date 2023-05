Hisense auf der Fortune China ESG Influential Listing 2023

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, die Marke für Unterhaltungselektronik und ein bedeutender internationaler Anbieter von Haushaltsgeräten, wurde erneut in die Fortune China's ESG Influential Listing aufgenommen, und zwar für seine hervorragenden Leistungen in den Bereichen technologische Forschung und Entwicklung, Produktion und Lieferkettenpartnerschaften.Die in die Liste aufgenommenen Unternehmen haben bemerkenswerte Anstrengungen unternommen, um die Umwelt zu verbessern, Mitarbeiter zu schützen und Gemeinden zu unterstützen, und sie sind auf dem Weg zu einem nachhaltigen und integrativen Wachstum. Mit einem zunehmend bedeutsamen Fokus auf soziale Verantwortung (die Teil der „dualen" Carbon-Strategie von China ist) berücksichtigt Hisense ebenfalls die Bedeutung einer globalen Anstrengung, die über Asien hinausgeht, was allen anderen Ländern der Welt zugute kommt.In der Fortune China's ESG List 2023 heißt es: „In diesem Jahr wurde Hisense besonders für seine Arbeit hervorgehoben, mit der es die von China geschaffene Möglichkeit der 'Photovoltaik, Energiespeicherung, Gleichstrom und Flexibilität' (PEDF) für Gebäude nutzt, um fortschrittliche, selbst entwickelte Technologien für zentrale Klimaanlagen zu entwickeln und einzusetzen. Dieser Fortschritt verwandelt die Klimaanlage von einem großen Stromverbraucher in eine Übertragungsstation des verteilten Energiesystems. Dies löst die Nachteile des hohen Stromverbrauchs und der hohen Carbon-Emission herkömmlicher Klimaanlagen und verwirklicht die technische Innovation der herkömmlichen Klimaanlagenindustrie."„Darüber hinaus hat Hisense die Wassernutzungseffizienz und die Reduzierung der Wasserverschmutzung in verschiedenen Bereichen verbessert, wie z. B. bei der Auswahl des Werksstandorts, der Umsetzung der technischen Transformation, der Produktion und Fertigung sowie der Auswahl von Lieferkettenpartnern. Gleichzeitig fördert das Unternehmen aktiv das Recycling von Industrieabwässern in der Nähe, optimiert die Wiederverwendungsrate von Industrieabwässern im Werk und reduziert kontinuierlich den Verbrauch von neuem Wasser."Hisense ist bestrebt, die zuverlässigste Marke der Welt zu werden, die auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken kann. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, Millionen von Familien auf der ganzen Welt mit qualitativ hochwertigen Produkten technologische Innovationen zu bieten und das Leben der Menschen mit hervorragenden Erfahrungen zu bereichern.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Angebot von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071136/Hisense_Fortune_China_ESG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-auf-der-fortune-china-esg-influential-listing-2023-301817882.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell