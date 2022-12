Hisense: Wie man die drei Karten des qualitativ hochwertigen Wachstums spielt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Am 18. Dezember hielt Fisher Yu, SVP von Hisense, eine Grundsatzrede auf der Hisense Global Partner Conference und kündigte an, dass Hisense weiterhin eine technologische Produktpalette aufbauen werde, die LCD-, Laser- und LED-Displays umfasse, um eine vollständige Display-Systemlösung für den Heim-, Geschäfts- und Fahrzeugbereich anzubieten.Hisense verbessert sich durch einen umfassenden AnsatzHisense ist als weltweit führendes Unternehmen nicht nur ein Hersteller von einzelnen TV-Produkten, sondern auch ein Forschungsunternehmen und ein Anbieter von Display-Systemlösungen für alle Bereiche.In den vergangenen Jahren hat Hisense immer geglaubt, dass der Wettbewerb bei Fernsehern allumfassend ist. Daher hat Hisense neben der Display-Technologie auch versucht, in verschiedenen Bereichen wie Audioqualität, Inhalte, Benutzeroberfläche, Industriedesign und AIoT exzellent zu sein, sein Produktangebot zu erweitern und die Grenzen der technologischen Entwicklung zu verschieben.Hisense – Drei Motoren für qualitativ hochwertiges WachstumYu zufolge wurde die Display-Technologie von Hisense durch jahrzehntelange Forschung und Entwicklung auf ein ganz neues Niveau gehoben, und es gibt drei entscheidende Aspekte für das schnelle und hochwertige Wachstum.Die verbesserte ULED-Technologie steht im Mittelpunkt des stetigen Wachstums von Hisense, da sie die Bildqualität von Fernsehern auf ein neues Niveau gebracht hat. Hisense hat erfolgreich eine neue Generation der Display-Technologieplattform ULED X und sein Flaggschiffprodukt U8H vorgestellt. Dieses High-End-Produkt enthält den 8K-KI-PQ-Prozessor und den branchenweit ersten 16-Bit-Lichtsteuerungsalgorithmus, mit dem das Gerät den dreifachen Umgebungskontrast und den doppelten Dynamikbereich von OLED-Fernsehern erreichen kann.Das weltweite Debüt von 8K Laser TV auf der Global Partner Conference ist ein weiterer Treiber für den Fortschritt von Hisense. Daten von Omdia zeigen, dass Hisense von Januar bis September dieses Jahres einen Marktanteil von 51 % bei den Laser-TV-Verkäufen hatte und damit weltweit die Nummer 1 ist. Dank der engen Abstimmung mit vor- und nachgelagerten Partnern in der Lieferkette hat Hisense die Branche von 2K zu 4K und jetzt zu 8K geführt und damit den zuschauerfreundlichsten und beeindruckendsten Laserfernseher geschaffen.Die Erweiterung des Produktangebots von Hisense im Bereich der LED-Technologie hat ebenfalls zu seiner schnellen Entwicklung beigetragen. Wie Yu ankündigte, entwickelte Hisense im Bereich der beliebten Micro-LEDs unabhängig voneinander zwei Serien von LED-Direktanzeigeprodukten, „Vision One" und „Vision X", die den Wandel in der Produkttechnologie und der Produkterfahrung maßgeblich vorantrieben.Als Pionier der Branche setzt sich Hisense auch für eine nachhaltige und kohlenstoffarme Entwicklung ein. Das Engagement für einen kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Lebensstil erstreckt sich auf den gesamten Prozess der Produktentwicklung, der Herstellung und des Recyclings. Der 100-Zoll-Laser-Fernseher von Hisense beispielsweise hat einen Stromverbrauch von einem Drittel bis der Hälfte eines herkömmlichen LCD-Fernsehers der gleichen Größe.Selbstinnovation ist seit jeher das Kernkonzept, das sich durch die Markenentwicklung von Hisense zieht. Hisense wird auch in Zukunft die Entwicklung der Display-Technologie vorantreiben, die industrielle Aufwertung durch Innovation vorantreiben und einen neuen Maßstab für High-End-Fernseher setzen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1971229/Fisher_Yu_SVP_Hisense.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1971230/The_Path_ULED_Development.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-wie-man-die-drei-karten-des-qualitativ-hochwertigen-wachstums-spielt-301706517.htmlPressekontakt:Alice Huang,+86-13763329890Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell