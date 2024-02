Hisense Kelon Electrical Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Anleger-Stimmung bei Hisense Home Appliances in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was insgesamt zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hisense Home Appliances derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,52 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (19,62 HKD) um +5,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht somit der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 18,4 HKD, was einer Abweichung von +6,63 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hisense Home Appliances-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 36 und der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 40,6. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe führt.