Hisense Kelon Electrical Aktie: Keine Panik!

Der gleitende Durchschnittskurs der Hisense Home Appliances beläuft sich mittlerweile auf 17,73 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 16,82 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,13 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 20,06 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -16,15 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Hisense Home Appliances daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die weichen Faktoren wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Hisense Home Appliances in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hisense Home Appliances daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hisense Home Appliances auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,59 % aus, was 3,59 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 %. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Hisense Home Appliances veröffentlicht, aber in den vergangenen Tagen wurde vermehrt über positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Umstandes ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Hisense Home Appliances.