Hisense Kelon Electrical Aktie: Ist es vollbracht?

Hisense Home Appliances: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Hisense Home Appliances-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,59 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 % im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz lediglich 3,58 Prozentpunkte beträgt.

Die Aktie von Hisense Home Appliances gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 7,31 insgesamt 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,54 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter".

Die Anleger-Stimmung bei Hisense Home Appliances ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was die Einschätzung der Aktie als "Gut" bestätigt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Hisense Home Appliances im vergangenen Jahr eine Rendite von 93,37 Prozent erzielt, was 89,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die Rendite der Aktie mit 74,6 Prozent über dem Durchschnitt.

Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für die Hisense Home Appliances-Aktie basierend auf der Dividendenrendite, der fundamentalen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Branchenvergleich.