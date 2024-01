Hisense Kelon Electrical Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI von Hisense Home Appliances bei 48,74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71 für Hisense Home Appliances, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten rund um Hisense Home Appliances in sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Hisense Home Appliances aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hisense Home Appliances zeigte interessante Ausprägungen, mit einer starken Veränderung der Diskussionsintensität und einer positiven Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hisense Home Appliances bei 7,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.