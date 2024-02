Hisense Kelon Electrical Aktie: Am Scheideweg

Hisense Home Appliances hat eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent, was 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der "Haushalts-Gebrauchsgüter" Branche beträgt 6 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hisense Home Appliances neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hisense Home Appliances-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38 und für den RSI25 von 46,2, was beide eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Das Gesamtranking lautet daher "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um Hisense Home Appliances zeigen, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Hisense Home Appliances daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

In den letzten zwei Wochen wurde Hisense Home Appliances von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.