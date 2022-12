Hisense Global Partner Conference: Der Top-Player sein

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Am 18. Dezember, dem letzten Tag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™, landete die Hisense Global Partner Conference erfolgreich in Katar. Zu dieser Veranstaltung kamen die globalen Partner von Hisense zusammen, um sich auf ihren Weg in eine neue Entwicklungsphase vorzubereiten. Derweil nahmen auch Jian Zhou, chinesischer Botschafter in Katar, und Nick Brown, FIFA SVP-Commercial Partnerships, an der Veranstaltung teil, und wünschten der Konferenz viel Erfolg.Hisense erobert den WeltmarktDr. Lan Lin, Vorsitzender von Hisense, hielt auf der Konferenz eine Rede mit dem Titel Der Top-Player zu sein. In seiner Rede erwähnt Dr. Lin mit Freude die beispiellose Sichtbarkeit, die Hisense als offizieller Sponsor während dieses Turniers erfahren hat, und hob das stetige Wachstum des Unternehmens in den vergangenen vier Jahren hervor.Laut Dr. Lin hat die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit von Hisense insgesamt ein neues Niveau erreicht, wobei der Umsatz von 18,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf geschätzte 27 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr gestiegen ist. Darüber hinaus wird die B2B-Branche immer mehr zu einem neuen Wachstumssektor für das internationale Geschäft von Hisense, mit dem das Unternehmen laut Ipsos das Markenbewusstsein mit einer jährlichen Wachstumsrate von insgesamt 10 % erhöht. Ein weiterer Höhepunkt der Leistungen von Hisense liegt in seiner verbesserten Betriebsfähigkeit. Durch die Integration der lokalen Kultur und seiner Management-Philosophie hat Hisense erfolgreich 66 ausländische Unternehmen, 23 Forschungs- und Entwicklungszentren und 31 Produktionsstätten aufgebaut, was für den entscheidenden Erfolg auf dem Weltmarkt sorgt.Hisense hält an seinem Engagement für die Globalisierung festDr. Lin stellte außerdem drei Visionen für die Zukunft von Hisense in den nächsten Jahren vor, welche die globale Entwicklung von Hisense weiter stimulieren werden. Eines der Hauptziele des Unternehmens ist, das Markenimage von Hisense auf ein deutlich höheres Niveau zu bringen, indem der globale Markenindex innerhalb von drei Jahren auf über 100 Punkte erhöht wird. Dr. Lin zufolge, kann Hisense nur durch die Verbesserung seines Markenimages als Markenname wachsen und seine nachhaltige Entwicklung sichern. Zu diesem Zweck wird Hisense seine Investitionen in Produkte verstärken, um deren Funktionalität und Leistungsfähigkeit zu verbessern.Und um dem weltweiten Trend besser zu folgen, ist Hisense außerdem entschlossen, sein globales Wachstum zu konsolidieren, indem das Unternehmen eine zweite Wachstumskurve setzt. Dr. Lin betonte, dass sich das Unternehmen auf zwei Wörter konzentrieren sollte: „Smart" und „Nachhaltig", was bedeutet, dass Hisense seine „Smart-Home"-Strategie und seine nachhaltige und kohlenstoffarme Entwicklung vorantreiben wird.Schließlich schlug Dr. Lin vor, dass Hisense sich selbst verbessern sollte, um das beste Unternehmen zu sein, das es kein kann. Hisense wird eine neue Wachstumsstrategie durch Gewinnung der besten Talente entwickeln, um die besten Produkte zu produzieren.Die Global Partner Conference blickte auf den eingeschlagenen Globalisierungskurs von Hisense zurück, stellte seine neueste Display-Technologie vor und informierte alle Partner über seine Zielsetzungen. Für die kommenden Jahre wird Hisense seine Bemühungen verstärken, sich als internationale Marke zu etablieren, indem es seinen Markenpreisindex erhöht, seine nachhaltige Entwicklung vorantreibt und seine Umstrukturierung mit dem Ziel fortsetzt, der Top-Player in diesem Bereich zu sein.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970799/Dr_Lan_Lin_Chairman_Hisense.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1970800/Hisense_Official_Sponsor_FIFA_World_Cup_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-global-partner-conference-der-top-player-sein-301706298.htmlPressekontakt:Alice Huang,+86-13763329890,alice.huang@ogilvy.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell